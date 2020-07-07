Демократы в палате представителей США предлагают увеличить размер помощи Украине по военной линии на 25 миллионов долларов – до 275 миллионов, следует из проекта оборонного бюджета США на 2021 финансовый год, опубликованного в среду на сайте комитета по ассигнованиям.

Ранее ежегодно на эти цели выделяли 250 миллионов долларов.

«Средства в размере 275 миллионов долларов, из которых 137,5 миллионов долларов должны оставаться доступными до 30 сентября 2021 года, будут предназначены для инициативы помощи Украине в сфере безопасности», — сказано в документе.

Увеличенную сумму предлагается тратить на подготовку личного состава, предоставление вооружений, логистическую поддержку, поддержку в разведывательной сфере военным и «силам национальной безопасности» Украины.

При этом 50 миллионов авторы проекта считают необходимым выделить на закупку «противотанковых вооружений, мортир, групповых вооружений и боеприпасов, гранатометов и боеприпасов, стрелкового оружия и боеприпасов», а также противоартиллерийских радаров, отсылая к формулировке оборонного бюджета 2016 года.

Демократы в палате представителей и республиканцы в сенате предложат две версии бюджета, которые потом будет сводить согласовательная комиссия. Согласованный документ впоследствии поступит на подпись президенту.