Сенаторы-демократы стремятся перед выборами нанести удар по имиджу президента США Дональда Трампа, понимая, что РФ вряд ли захочет вернуться в G7, заявил Mpravda.com во вторник член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.

Группа демократов внесла в сенат США резолюцию против участия РФ в G7. Политики обвиняют президента США Дональда Трампа в попытках наладить отношения с Россией.

«Резолюция ради резолюции. С одной стороны, поддержка традиционной антироссийской риторики на фоне понимания, что Россия вряд ли вернётся в «Большую семёрку», — сказал Кондратьев.

С другой стороны, «очередной удар по имиджу Трампа на фоне предвыборной гонки», заключил он.