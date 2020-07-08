Демократы в палате представителей США предлагают запретить расходование средств оборонного бюджета на 2021 финансовый год на установление американскими военным контроля над нефтяными объектами в Сирии и Ираке, следует из проекта документа, опубликованного в среду на сайте комитета по ассигнованиям.

«Никакие средства, выделенные или другим образом доступные в этом или других законах не могут быть направлены или потрачены правительством Соединенных Штатов на следующие цели:.. установление Соединенными Штатами контроля над любыми нефтяными ресурсами в Ираке или Сирии», — сказано в документе.

Кроме того, средства запрещается направлять на строительство объектов для постоянного размещения в Ираке или Афганистане.

Демократы в палате представителей и республиканцы в сенате предложат две версии бюджета, которые потом будет сводить согласовательная комиссия. Согласованный документ впоследствии поступит на подпись президенту.

В октябре 2019 года президент США Дональд Трамп, который ранее заявлял о намерении вывести все американские силы из районов на востоке Сирии, сказал, что часть военнослужащих останется, чтобы «охранять нефть» от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*). Он отметил, что, «возможно, настало время, чтобы курды перешли в этот нефтяной регион», объясняя это тем, что «им нужны деньги». При этом Трамп добавил, что «мы можем сделать, чтобы одна наша крупная нефтяная компания вошла туда и все сделала правильно».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.