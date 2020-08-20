Сенатора от Калифорнии Камала Харрис официально выдвинули в качестве кандидата в вице-президенты США от Демократической партии. Об этом объявлено на съезде демократов, который проходит в виртуальном формате в Милуоки в штате Висконсин.

Харрис стала первой афроамериканкой, выдвинутой на этот пост. Она будет избираться вместе с Джо Байденом, которого до этого выдвинули официальным кандидатом в президенты США от демократов.

Харрис баллотировалась на пост президента, но не показала значительных результатов на праймериз.

В качестве вице-президента в случае избрания 77-летнего Байдена 55-летняя Харрис будет претендовать на роль партийного лидера после его ухода.

Также в случае избрания она станет первой женщиной на посту вице-президента и первым темнокожим политиком на этом посту.

Выборы президента пройдут в США 3 ноября. От республиканцев в них будет участвовать действующий глава государства Дональд Трамп.