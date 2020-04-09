Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи 250 тыс. рублей со счета солистки Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Об этом в четверг, 9 апреля, агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 25-летняя артистка Анастасия Лименько и сообщила, что утром 7 апреля ей позвонил неизвестный и заявил, что в банке произошла утечка личных данных, поэтому ей следует перевести на карту персонального менеджера 250 тыс. рублей, чтобы их не похитили. Таким образом, она стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере.

8 апреля сообщалось, что полиция начала проверку по факту кражи денежных средств со счета Лименько.

Балерина участвовала в постановках «Щелкунчика», «Золушки», «Снегурочки» и «Жизели».