Госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости сформировать «новый альянс демократий» для противодействия Китаю.

«Мы не можем справиться с этим вызовом в одиночку. ООН, НАТО, G7, G20, нашей объединенной экономической, дипломатической и военной мощи, безусловно, достаточно, чтобы ответить на этот вызов, если она будет четко и мужественно использована», – цитирует его слова Mpravda.com.

По его словам, «если свободный мир не изменит коммунистический Китай, коммунистический Китай изменит нас».

Госсекретарь США добавил, что теперь «не может быть возврата к прошлым практикам только потому, что они комфортны или удобны».

«Может быть, пришло время для новой группы единомышленников, нового альянса демократий. У нас есть инструменты. Теперь нам нужна воля», – заключил Помпео.

В эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров прокомментировал эти призывы.

«США во всеуслышание заявили о попытке формирования коалиции против Китая. То есть в одиночку они не справляются с этой холодной войной, объявленной против КНР, поэтому и создают альянс стран, которые будут вести эту войну. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что торговая сделка с Китаем его больше не интересует. Теперь американцы намерены максимально подогреть ситуацию, обострить ее. Они уже говорят о том, что правящая партия в Китае «должна задуматься о своей манере поведения». То есть уже открытым текстом говорится, что американцы будут добиваться коррекции политического курса Китая. Дело серьезное. И вряд ли Китай все это так Америке спустит», – сказал Максим Жаров.

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