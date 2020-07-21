Расследование дела членов ореховской преступной группировки, на счету которых 14 убийств, 8 покушений и одно приготовление к убийству, завершили следователи ГСУ СКР по Московской области. Многие бандиты уже получили сроки за другие преступления и теперь предстанут перед судом повторно.

В частности, гангстерам придется ответить за серию покушений на гендиректора фирмы «Одинцовское подворье» Сергея Журбу. Его дважды, в 2010 и 2014 годах обстреливали из огнестрельного оружия в подмосковном Одинцово. Однако оба раза он выжил, получив ранения.

Также в сентябре 2014 года на улице Гашека в Москве преступники расстреляли адвоката Журбы Татьяну Акимцеву. Также погиб ее водитель. Спустя месяц в Одинцовском районе были застрелены заместитель директора «Одинцовского подворья» и его жена.

Благодаря кропотливому труду следователей члены шайки были разоблачены, а убийства раскрыты В ходе обысков у гангстеров были изъяты огнемет, противотанковый гранатомет, снайперская винтовка Драгунова, 4 автомата Калашникова, 5 пистолетов ТТ, пистолет Макарова с глушителем, револьвер системы наган, большое количество гранат и боеприпасов к оружию.

Как сообщила «» старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, собранные доказательства и результаты многочисленных экспертиз легли в основу обвинительного заключения, объем которого составил 109 томов на 3 тыс. 600 листах. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.