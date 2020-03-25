После обнаружения завернутого в пакет тела младенца в Электростали возбуждено уголовное дело. Об этом 25 марта агентству городских новостей «Москва» сообщили в СУ СК России по Московской области.

Расследование ведется по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

В настоящее время следователи устанавливают личность матери убитого младенца, а также ведут поиск свидетелей преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причины смерти ребенка и ее давность.

Ранее 25 марта в подмосковной Электростали в лесополосе обнаружили тело младенца, завернутое в пакет. В полицию о случившемся сообщили местные жители, уточняет телеканал «360».

23 марта в Красноярском крае недалеко от реки Енисей было найдено тело младенца в полиэтиленовом пакете. Следователи инициировали проверку по данному факту, пишет «Газета.ру».