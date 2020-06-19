Вокруг наследства актера Александра Числова, сыгравшего более 250 ролей в фильмах, разгорелся очередной скандал. Племянница артиста, умершего от неизлечимого заболевания в августе прошлого года, судится из-за квартиры, которую Числов успел продать ей за несколько месяцев до своей кончины, и подала заявление в СКР на «звёздного» адвоката Майю Сандлер.

Напомним, за несколько месяцев до смерти актер продал свою «двушку» на улице Лескова племяннице Светлане за 4,5 миллиона рублей. А недавно с иском в Бутырский суд обратилась мать Александра Числова — Валентина Александровна. Женщина просит признать сделку недействительной, ссылаясь на то, что сама является наследником первой очереди, и недвижимость должна была достаться ей. К тому же пенсионерке якобы негде жить. Пожилая женщина назвала племянницу актера профессиональным риелтором и упрекнула в том, что она поспешила выставить «двушку» на продажу.

По словам близкой знакомой Числова — Юлии Вербицкой (Линник), которая ведет собственное расследование обстоятельств гибели актера, Александр купил квартиру, когда был востребованным актером. В ней он проживал сам, и последнее время до его смерти комнату в «двушке» снимал его друг и коллега. Также в жилище был вхож некий уроженец Украины Сергей. Мать Числова жила в другом городе. Сын помогал ей и относился к родительнице хорошо. Однако постоянным спутником и доверенным лицом Александра была его племянница Светлана, которую он ласково называл «дочкой» и которой продал квартиру.

На днях в одном из СМИ вышел материал, где адвокат матери Числова Майя Сандлер поделилась некоторыми подробностями «о страшной смерти Александра», которые она якобы смогла выяснить. Так, представитель Валентины Александровны рассказала журналистам, что Светлана «поколачивала бабулечку», родственники перед смертью не кормили артиста, опивая его водкой, а в квартире, где жил Числов, была «вонь и грязь».

Как стало известно «», племянница актера Александра Числова Светлана Андрианова оскорбилась и обратилась в Следственный комитет РФ с заявление о возбуждении дела в отношении адвоката Майи Сандлер (копия заявления находится в распоряжении редакции).

— Причиной обращения стали клеветнические, по моему мнению, высказывания адвоката, распространение лживой и заведомо недостоверной информации, попытка давления на суд и даже возможные связи адвоката Сандлер с черными риелторами, — пояснила нам Светлана.

По словам племянница Александра, актер при жизни подвергался постоянному давлению со стороны малознакомых ему персонажей и опасался адвоката Сандлер, которая, по его мнению, могла имела отношения к черным риелторам, и не исключал возможной попытки заполучить его квартиру.

Вот как прокомментировал это представитель Светланы Георгий Счастливый: «Я прочитал эту статью и заявляю, что приведённые данные не имеют объективных доказательств. В суде мы их опровергнем фактически. Само по себе такое интервью вряд ли является образцом юридической риторики, но давать оценку поведению коллеги не буду из соображений адвокатской этики».