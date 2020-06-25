Дело о коррупции в отношении сенатора Флавиу Болсонару, одного из сыновей президента Бразилии Жаира Болсонару, передано в специальный суд, сообщает местный портал UOL.

Расследование в отношении Болсонару-младшего было открыто в ноябре 2019 года. Сообщалось, что прокуратура Рио-де-Жанейро планирует исследовать схему найма экс-депутатом Флавиу Болсонару друзей и родственников в качестве советников с целью присвоения их официального дохода. Подозрения вызвали наличие в списке советников культуриста и ветеринара, проживающих далеко от столицы.

Палата уголовного суда Рио-де-Жанейро согласилась передать дело в спецтрибунал более высокой инстанции по ходатайству адвокатов Флавиу Болсонару. Защита указывала, что предполагаемые нарушения имели место в его бытность депутатом штата и, следовательно, не могут рассматриваться в обычном суде.

Данное процессуальное решение рассматривается, как частичная победа старшего сына президента. Его защита теперь намерена добиться «аннулирования всех решений и материалов, относящихся к делу с момента начала расследования».