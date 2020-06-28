Лето — время каникул, детского смеха, развлечений, путешествий. И… детских смертей. Все самые страшные ЧП с участием подростков происходят в июне-июле-августе.

Особняком стоит, конечно же, ужасная трагедия на карельском Сямозере, где 18 июня 2016 года погибли 14 школьников из Москвы. Но сколько других, менее громких, но не менее печальных историй!

Об этом случае однажды «» уже писал («Гибель десятилетнего мальчика в лагере заставила вспомнить о Сямозере» от 20.12.2018 года). В отеле под Городцом Нижегородской области, где проживали школьники, ночью начался пожар. Дети прыгали с балконов, надышались дымом. Спастись удалось всем, кроме 10-летнего Кирилла.

Следствие устанавливало причину пожара и виновных в смерти мальчика полтора года. А теперь выясняется, что на экспертизу не попала важнейшая улика.

Что происходит в этом деле, разбирался «».

Роковой подарок

Трагедия произошла в ночь на второе ноября 2018 года в Городецком районе Нижегородской области. Поездку по программе с проживанием в отеле ForResthouse организовала «Галерея ВИП-ТУР». Руководитель турфирмы Светлана Вахтель вместе с психологом разработали развивающую программу для подростков. Одно место в поездке Вахтель подарила своему крестнику Кириллу.

Детей было четырнадцать. С ними поехали двое сопровождающих, а сама Вахтель была за границей. Кириллу досталась комната на третьем этаже. Четыре дня пролетели незаметно. «Ему там нравилось, он говорил: «мама, так здесь хорошо», — передает разговор с сыном мать Кирилла Марина Гергель.

Гром грянул среди ночи. Марину разбудил звонок — встревоженная подруга, чья девочка тоже была в группе, выпалила: «У них там пожар!».

— Я сразу набрала Кирилла, — рассказывает Марина. — В трубке были гудки. Звоню Алене, куратору, она говорит: все дети вышли. Я спрашиваю: где мой сынок? Три минуты — затишье. Снова звоню, Алена говорит: «Я его не вижу». И сбросила звонок.

Другие родители успокаивали: «Пожарные сказали: не волнуйтесь, всех вывели, они в соседнем лагере». Была надежда, что Кирилл убежал в лес. «Я ребенка с детства обучал, как вести себя при пожаре — не бояться, а бежать, — говорит Дмитрий, отец мальчика. — А его просто забыли…»

Сюжет показали в теленовостях. Дмитрий и Марина рассказали, что крестная Светлана гарантировала полную безопасность их ребенка. Также в телесюжете прозвучало: в ночь пожара «не было никаких звуков — сигнализация не работала», «на третьем этаже детей вообще не будили — кто-то сам проснулся от дыма».

«В отеле не было противопожарной безопасности. Мы отдали детей в адово место», — заявила мама погибшего мальчика.

В МЧС от претензий открестились сразу. Госинспектор Нижегородской области по пожнадзору Андрей Степанов заявил: база отдыха, в которой произошел пожар, «ранее не проверялась органами пожарного надзора, поскольку изначально была построена как личный жилой дом». По его словам, хозяин дома сдал коттедж супруге, индивидуальному предпринимателю. А та в 2016 году начала оказывать там туристические услуги. Разрешение на оказание таких услуг в МЧС не выдают, а «в профилактическом отношении» инспектор там все осматривал в 2016 году и выдал «перечень противопожарных мероприятий, рекомендованных к исполнению». Плановую проверку, по словам Степанова, по закону в отеле можно было провести только в 2020 году.

Как решили, так и будет

Коттедж сгорел дотла. Поэтому пожарным экспертом была выдвинута предварительная версия: пожар мог начаться в бойлерной. По мнению эксперта, к появлению огня могла привести перегрузка электросети — из-за того, что в аварийном режиме эксплуатировался электронагревательный котел.

Однако допрос охранника отеля Дмитрия Павловского эту версию опровергал.

Павловский, который исполнял еще и обязанности разнорабочего, рассказал следователю, что жилых комнат на первом этаже не было. В комнате, где спал Кирилл, было два окна — одно выходило на лестницу, второе — на крышу, но оно находилось в двух метрах от пола.

У коттеджа было два способа обогрева — при помощи электрокотла и котла на дровах. Справа от него была пристроена кочегарка, там топили дровяной котел. Его и использовали для поддержания температуры в коттедже. Была еще и бойлерная, где находился большой электрический котел. Но электрокотел до 2 ноября (когда случился пожар) не включали. По словам Павловского, не было необходимости.

В ночь пожара у Павловского в сторожке находилась его сожительница, ее подруга и повар отеля Рита. Чем занималась компания, он уточнять не стал. По его словам, около 22 часов он проверил дровяной котел — тот «находился в режиме тления», температура воды была 50–60 градусов. Вернулся в сторожку и лег спать.

В три часа ночи, рассказывает Павловский, он проснулся по будильнику — чтобы снова сходить в кочегарку. И опять котел «работал штатно, температура была 50–60 градусов». Охранник вернулся в сторожку, позавтракал и сел за компьютер.

А около четырех часов какая-то женщина закричала: «Горим!».

По словам Павловского, открытого огня с улицы видно не было, но имелось сильное задымление со стороны комнат, расположенных на втором и третьем этажах коттеджа. Он забежал в коттедж, схватил огнетушитель, а женщина побежала будить детей. Павловский же в первую очередь ринулся в котельную — там, по его словам, огня не было, но через люк в потолочном перекрытии он заметил горение. Выбежав из кочегарки, он увидел, как из коттеджа выбегают дети, а их преподаватели стоят в сторонке у парковки.

«Алена сказала мне: «Спасайте детей, там в доме дети!» — рассказал Павловский. На балконах третьего этажа он увидел двух подростков, которые «безумно кричали, требуя помощи», взял лестницу, по очереди приставлял ее к балконам — и спас обоих.

По его словам, люди, которые отдыхали в другом коттедже, вышли на улицу, но выручать детей не помогали — стояли и снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.

«Я спросил у Алены, все ли спаслись, она сначала ответила: кажется, все, — рассказал Павловский. — После этого я открыл ворота для доступа пожарных машин и повез часть гостей в аэропорт».

Охранник высказал следователю свою, не известно на чем основанную версию: «Причиной пожара является непотушенная сигарета, брошенная кем-то в вентиляционное окно в комнату на третьем этаже».

Противоречиям версии эксперта с показаниями Павловского значения не придали, следствие отрабатывало дальше в основном версию эксперта.

Здесь вы будете в безопасности

Обвинение предъявили в первую очередь руководителю турфирмы Светлане Вахтель. Через месяц — директору отеля Светлане Резниковой. Обоих руководителей обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека.

По словам Вахтель, ForResthouse она нашла по восхищенным отзывам коллег, которые возили туда группы школьников. На сайте отеля отмечалось: он специализируется на детском отдыхе.

По словам Вахтель, ForResthouse был в реестре проверенных и разрешенных к работе объектов туризма. «Я все посмотрела на месте, номера мне понравились. Что касается техники безопасности, то у туроператоров нет таких прав, как у пожарных, — залезать в документы, проверять сигнализацию. Мы исходим из того, что раз отель разрешенный, это означает, что его проверяли. Внешне там все выглядело нормально: на потолке — пожарные извещатели, на стенах — таблички с указанием путей эвакуации, огнетушители».

По словам Вахтель, подобные мастер-классы для школьников в этом же отеле ее туркомпания уже проводила, у проекта были постоянные клиенты. Родители детей видели отель, их все устраивало. «Когда я заключала договор на размещение детей в третий раз, Резникова сказала мне, что ForResthouse прошел еще и дополнительную сертификацию к чемпионату мира по футболу», — говорит в свое оправдание Вахтель.

Вранье ненаказуемо

В обвинительном заключении, которое сейчас готово к передаче в суд, отмечено, что 24 мая 2016 года Резникова «зарегистрировала меблированные комнаты ForResthouse в Федеральном перечне туристских объектов. В тот же день туристскому объекту… присвоена категория «Без звезд».

В деле есть протокол допроса свидетеля Алексея Алехина, который был гендиректором ООО «ЭМГ Консалт» — организации, уполномоченной присваивать отелям категории.

Алехин утверждал, что не был знаком с Резниковой, заявку и документы она прислала на электронную почту. Он заключил договор с экспертом Российской гостиничной ассоциации, проживающей в Москве. Та приехала в ForResthouse, туда же прибыл Алехин. Они осмотрели коттеджи, выявили «некоторые несоответствия» (какие именно, он запамятовал). Резникова получила рекомендации и прислала гарантийное письмо с обязательством устранить недочеты. После чего составили акт соответствия отеля всем необходимым требованиям с присвоением ему категории «Без звезд».

Перечислить документы, на основании которых он классифицировал отель, Алехин не смог.

Тогда следователь поинтересовался у Алехина, а где вообще эти документы. Алехин пообещал их найти и представить следствию.

Из протокола допроса этого свидетеля понятно, что адвокат Вахтель запрашивал ранее копии этих документов в организации, которая классифицировала отель. Алехин там уже не работал, но ответ на этот запрос дал именно он, подписавшись «советником гендиректора» — написал, что копии документов представить невозможно, поскольку… их изъяло следствие.

Следователь спросил Алехина, почему он дал такой ответ. Тот ответил: «Не могу это объяснить».

Документы в уголовном деле так и не появились.

Пожарная сигнализация досаждала всем

Руководство отеля обязано было организовать обучение персонала действиям при пожаре, раз в полгода проводить тренировки сотрудников и обеспечить их круглосуточное дежурство. Также в гостинице должна была работать противопожарная система.

Светлана Резникова рассказала на допросе: она проводила для Павловского инструктаж по технике безопасности один раз — осенью 2018 года. А в течение года «неоднократно разговаривала с ним по поводу пожарной безопасности».

В деле есть акт, составленный за месяц до трагедии сотрудником ООО «Противопожарный центр» — организации, имеющей лицензию МЧС, с которой у ForResthouse был договор на установку и обслуживание противопожарной системы. В нем указано, что при проведении техобслуживания был зафиксирован «быстрый разряд элементов питания радиоканальных пожарных извещателей и ложные включения системы оповещения о пожаре». Проверяющий написал: дальше без капремонта противопожарную систему эксплуатировать нельзя.

Резникова пояснила следователю, что приобрела аккумуляторы для пожарных извещателей и поручила Павловскому их заменить. Тот отчитался: все исполнил. Но Резникова это не проверила и вызвала специалистов «Противопожарного центра» снова. Правда, они до отеля так и не доехали по неизвестной причине. Подтвердить сказанное Резникова не смогла — переписка с центром не сохранилась.

Также Резникова предположила, что Павловский мог отключить сигнализацию — такой случай уже был в августе 2018 года. Сработал звуковой сигнал, постояльцы пожаловались, Павловский отключил.

«Я понимаю, что я как собственник помещения должна была лично проверять работоспособность противопожарной системы, в том числе противопожарной сигнализации, однако я этого не сделала, о чем сильно сожалею», — сказала Резникова.

А еще она сообщила, что сотрудники МЧС якобы проверяли отель в сентябре 2018 года. Правда, в ее отсутствие. Что именно они проверяли — она не знает. Через несколько дней она приехала в отдел МЧС в Городце и расписалась в актах по результатам осмотра отеля. Что там было написано — она не помнит.

Секретные материалы

С момента трагедии прошло более года, расследование объявили завершенным. В суд должно было уйти дело по обвинению Резниковой, Вахтель, а также сопровождающей детей Елены Корыткиной (Алены) — всех их следствие сгребло под одну гребенку, предъявив все то же оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее смерть человека. И причину пожара следствие указало ту же — возгорание от перегрузки электросети.

Но когда Вахтель знакомилась с материалами, обнаружила в них видеозапись с камеры наружного наблюдения, о существовании которой даже не знала. В распоряжении «» есть эта видеозапись, которая не стыкуется с показаниями Павловского и не вписывается в его версию о брошенном в вентиляционное окно 3-го этажа окурке.

На ней видно, как в 3.25 в котельную приходит мужчина (судя по показаниям Резниковой, это Павловский. — «»). В 3.30 из трубы котельной начинают вылетать искры. Мужчина в это время находится внутри. Потом он уходит, не обратив внимания на трубу, а после 3.44 из нее уже вырывается факел из искр и огня. В 4.07 над котельной, на уровне второго этажа коттеджа, начинается пожар.

Почему же тогда в деле не разрешены противоречия между видеозаписью и показаниями охранника?

А еще на записи отчетливо видно, что уже после того, как коттедж загорелся, на втором этаже включился свет. Но тогда как можно объяснять причину возгорания перегрузкой электросети?

— Если бы была перегрузка или короткое замыкание, сработали бы автоматы защиты — и свет бы не загорелся, — говорит профессор Академии государственной противопожарной службы Сергей Назаров, ознакомившись с видеозаписью.

Также в материалах дела имеется еще один протокол допроса Резниковой, который состоялся в июле 2019 года. «Я ознакомилась с предъявленными мне видеозаписями и фото, — говорит она, — …хочу дополнить, что… мне стало известно, что Павловский Дмитрий 01.11. 2018 года около 20–21 часа и 02.11. 2018 года около 03 часов топил дровяной котел, что не соответствует условиям его эксплуатации. Период времени между его топками должен составлять 12 часов… исходя из просмотренной видеозаписи, во время пожара в доме горел свет, что невозможно при аварийной перегрузке электроснабжения, так как было установлено УЗО (устройство защитного отключения. — «»). Это может подтвердить электрик Алексей».

Адвокаты направили жалобы в прокуратуру и потребовали провести новую пожарно-техническую экспертизу с учетом видеозаписи. Прокуратура возвратила дело на дополнительное расследование. Следствие написало в прокуратуру письмо о том, что «возможности расследования исчерпаны». На дополнительную экспертизу направить видеозапись отказалось.

Обвинение было изменено, а Корыткину перевели в свидетели. Но только причина пожара осталась все той же — он возник «по причине горения в бойлерной под воздействием тепловых проявлений аварийного режима электрооборудования».

27 апреля этого года обвинительное заключение со всеми материалами поступило на утверждение прокурору. 28 апреля прокурор уже поставил на нем свою подпись.

Как деловой договор может стать преступным

В новом обвинительном заключении значится, что Резникова «разместила детей в мансардных помещениях с одним эвакуационным выходом, не организовала обучение мерам пожарной безопасности, не обеспечила круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, не обеспечила ежедневную передачу в пожарное подразделение информации о количестве людей на объекте, не обеспечила исправное состояние системы противопожарной безопасности и подачу сигнала о пожаре дежурному персоналу с его дублированием на пульт пожарной охраны».

Вахтель вменяется нарушение огромного количества законов и ГОСТов. Среди прочего отмечено, что она «должна была руководствоваться положениями закона «О пожарной безопасности» и Правил противопожарного режима в РФ…».

«Если вменять руководителю туркомпании ответственность за нарушение требований пожарной безопасности по закону «О пожарной безопасности» как должностному лицу, то Вахтель обязана была назначить ответственного за противопожарную безопасность на объекте. Но под таким объектом может пониматься офис ее туркомпании, а никак не отель, где совсем другой руководитель. А с учетом видеозаписи получается, что в действиях Вахтель, какие бы ГОСТы она ни нарушила, нет причинно-следственной связи со смертью Кирилла», — считает защитник руководителя турфирмы Дмитрий Алексеенко.

Вахтель «с целью оказания туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, обратилась к психологу с предложением разработать основную тему туристского продукта и наполнить его содержанием, направленным на организацию отдыха и досуга несовершеннолетних детей», — написано в обвинительном заключении.

— На мастер-классах детей обучали ораторскому мастерству и профессии журналиста, — поясняет руководитель турфирмы. — Также турфирма забронировала отель, а сопровождающие должны обеспечивать общую безопасность детей: следить, чтобы они не убежали, спали ночью, были накормлены и одеты по погоде. А противопожарную безопасность, согласно договору о предоставлении гостиничных услуг, отель полностью брал на себя.

Но следствие настаивает: Вахтель «продолжая реализацию задуманного… обратилась к ранее знакомой ей Резниковой с предложением принять участие в реализации туристского продукта, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и сдать в аренду коттедж…»

— На самом деле я еще раз обратилась в отель, где уже дважды проходили мастер-классы, попросила Резникову сделать мне скидку как постоянному клиенту и заключила официальный договор, какие туроператоры заключают с отельерами, — поясняет Вахтель.

Возможно, с юридической точки зрения Вахтель не была обязана и не имела возможности проверить безопасность отеля. Но там, где дело касается здоровья и жизни детей, вступают в силу другие законы — ответственность и совесть. К тому же ведь это она, глава турфирмы, обещала родителям ребятишек безмятежный отдых. Что мешало Вахтель для спокойствия клиентов и собственного спокойствия более дотошно осмотреть лагерь, потребовать у Резниковой — своего давнего партнера — нужную документацию, да и чисто по-человечески попросить у нее все возможные подтверждения безопасности гостиницы? И не важно, что именно признают причиной трагедии — техническую неисправность или человеческую халатность. Те, кто отвечает за детей, должны делать это без всяких условностей.

Все равно кого накажут

Но неужели потерпевшим совсем не важно, кого в итоге накажут? Видели ли они видеозапись?

— Я не смогла, — говорит Марина Гергель. — Не знаю, как комментировать это видео, я его не смотрела. Но люди, которые смотрели, мне все объяснили. Пожарные эксперты, которые смотрели запись, говорят, что пожар пошел от бойлерной. А то, что Павловский топил и в трубе висят искры, эксперты говорят: это еще не пожар. Но факт в том, что у него не было ни инструктажа, ничего — Павловский неофициальный сотрудник у собственников. Как мне объяснял следователь, Павловский подтапливал печку. Но если бы все было исправно, никакого пожара не возникло бы. То есть специально он этого сделать не мог, если бы было печное отопление в норме…

Должна ли Марина Гергель разбираться в том, отчего начался пожар? Это вопрос следствия. Женщина потеряла ребенка, вернуть которого ей уже не помогут ни следствие, ни суд. Для нее важно то, что она вверила своего сына крестной Светлане.

Вахтель уверяет, что до трагедии у нее с семьей Дмитрия были хорошие отношения, не зря же ее позвали в крестные матери.

— Я с ней редко общалась, — утверждает Марина. — Она говорит, что не виновата, называет детей туристами. А по факту организовала лагерь, отправив туда детей.

В распоряжении «» есть переписка Вахтель с родителями мальчика. Она сразу же предложила им помощь: как материальную — оплатить похороны, так и моральную — готова была предоставить психологов. 180 тысяч рублей от нее приняли, от остального отказались.

Есть и другие родители, чьи дети тоже пострадали при пожаре. С ними тоже связался «», и вот что они рассказали.

Мама Арины К.: «Мне приходило извещение о том, что я могу подъехать, ознакомиться с материалами дела, но я не хочу в эту историю окунаться. Я благодарна Богу, что моя дочь осталась жива, и вообще ничего больше не хочу».

Мама Миши Б.: «Нужно было со всеми материалами ознакомиться. С одной только видеозаписью нельзя было. Мы не захотели».

По мнению адвоката обвиняемой Вахтель, очень удобно наказать именно ее, ведь в рамках дела заявлен иск о возмещении морального ущерба на 15 миллионов рублей. У Вахтель арестованы банковские счета и дом.

Но можно ли говорить о том, что по делу проведено полноценное расследование и следствие закончено? Разве общество не ждет от правосудия того, чтобы была четко установлена причина, виновники трагедии и чтобы подобное больше не повторилось?