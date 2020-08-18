Компания, в которой работал водитель, погибший в ДТП с Михаилом Ефремовым, потребовала с актера возместить ущерб за разбитый им служебный автомобиль, сообщает Telegram-канал «МК:срочные новости». Заявление представителей фирмы прозвучало сегодня в Пресненском суде.

18 августа было возобновлено судебное следствие по делу об автомобильной аварии, в которой погиб экспедитор Сергей Захаров. Как сообщал «Рамблер», служебный автомобиль на большой скорости протаранил джип, за рулем которого сидел актер Михаил Ефремов.

Как выяснилось позже артист в тот момент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате было заведено уголовное дело о «нарушении ПДД, повлекшем смерть человека».

На сегодняшнем заседании выступил представитель компании, в которой работал Захаров. Он подчеркнул, что в результате ДТП был уничтожен фургон Lada, принадлежащий юридическому лицу.

Стоимость ущерба оценивается в 1 миллион 50 тысяч рублей. Поэтому в процессе прозвучало ходатайство о признании компании «потерпевшей» по делу Ефремова. Журналисты подчеркивают, что судья, ведущая разбирательство, в требовании предпринимателям отказала.