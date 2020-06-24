Делегация римского «Лацио» посетила кладбище в Бергамо и почтила память погибших от коронавируса горожан в преддверии матча 27-го тура чемпионата Италии по футболу с местной «Аталантой», сообщается в официальном аккаунте столичного клуба в Twitter.

Встреча «Аталанта» — «Лацио» пройдет в среду в Бергамо и начнется в 22:45 мск. Чемпионат Италии был возобновлен 20 июня после более чем 3-месячного перерыва, связанного с пандемией коронавируса в стране.

Как отмечается, члены делегации возложили цветы и памятный венок на кладбище Бергамо. В состав делегации вошли футболист «Лацио» Марко Пароло, менеджер команды Анджело Перуцци и директор Стефано де Мартино.

Пандемия коронавируса, объявленная в марте Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), унесла в Италии жизни более 34,6 тысячи человек. Всего, согласно последним данным ВОЗ, в стране выявлено более 238 тысяч случаев заражения инфекцией. Бергамо стал одним из городов, наиболее пострадавших от удара болезни.