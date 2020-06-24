Делегация Киргизии во главе с президентом Сооронбаем Жээнбековым, у членов которой был выявлен коронавирус, вернулась из Москвы в Бишкек, сообщили Mpravda.com в пресс-службе киргизского лидера.

В среду Жээнбеков не стал участвовать в параде Победы в Москве в связи с тем, что у двух членов киргизской делегации выявили COVID-19. Как сообщалось ранее, президент, члены делегации и сопровождающие перед вылетом в Россию сдали тесты на коронавирус, все они вышли отрицательными. Однако по прилете в Москву при сдаче повторного теста у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружили положительный результат.

«Делегация Кыргызской Республики во главе с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым сегодня, 24 июня, вернулась из города Москвы, Российская Федерация», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, члены делегации сдали повторные анализы.

«Все они, в том числе глава государства, уйдут на самоизоляцию до выхода результатов анализа, предположительно, на три дня. Лица, у которых ранее результаты анализов вышли положительными, будут находиться на изоляции 14 дней», — подчеркнули в пресс-службе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.