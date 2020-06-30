Делегация европейских политиков и экспертов прибыла в Крым с рабочим визитом, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Делегация европейских политиков и международных экспертов прибыла с рабочим визитом в Крым. В состав делегации вошли девять человек, в том числе пять французских депутатов Европейского парламента», — сказал Mpravda.com Константинов.

Визит продлится по 2 июля включительно. Возглавил делегацию депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.

Помимо французских депутатов, в состав делегации вошли депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн, вице-председатель политической партии «Альтернатива болгарского возрождения» Любомира Ганчева, бывший член центральной избирательной комиссии Болгарии Мартин Райчев Райков и венгерский журналист Эрик Альмквист.

Встречали делегацию в международном аэропорту Симферополя. За время визита члены делегации побывают в Ялте и Симферополе, где в качестве экспертов посетят избирательные участки и оценят процесс голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.