Глава комитета Госдумы по образованию и науке, декан факультета госуправления МГУ имени Ломоносова Вячеслав Никонов рассказал о способах подготовки к экзаменам во время сессии, которыми пользовался сам в студенческие годы. Об этом 4 января сообщает «РИА Новости».

«Как готовиться? Порекомендую то, чем сам активно пользовался, когда был студентом. Ну, прежде всего, должна быть свежая голова к экзамену, поэтому обязательно проводить какое-то время на свежем воздухе: там, где есть снег, кататься на лыжах, там, где есть лед, — кататься на коньках, там, где нет ни того, ни другого, — просто гулять или бегать, кто что привык делать», — приводит агентство слова депутата.

По его словам, бывать на свежем воздухе необходимо как минимум 1,5 часа в день.

Никонов также рассказал, что вечером перед экзаменом он проводил «ритуал» — принимал расслабляющую ванну и пытался привести в порядок нервную систему.

«Но зато, поскольку большинство экзаменов, которые я сдавал, это были экзамены по истории, а это большое количество разных дат, таблицу дат я как раз обычно внимательно изучал, когда просыпался в день экзамена с утра. Потому что такие вещи, которые в принципе запомнить очень сложно, их можно повторить перед самым экзаменом», — добавил декан факультета.

Депутат посоветовал не откладывать подготовку к экзамену на последний день, отметив, что настоящие каникулы у студента начинаются после сессии, порекомендовал хорошо высыпаться накануне «для хорошего настроения», потому что зазубривать материал в ночь перед экзаменом «не помогает абсолютно».

«С утра перед экзаменом как следует размять голос, размять мышцы. Лучше всего голос разминать с помощью пения, поскольку оно еще и повышает настроение. Если не умеешь петь — тем более», — пояснил он.

По словам Никонова, ему самому всегда очень везло — по сложным экзаменам доставался именно тот вопрос, который он знал лучше всех.

«Еще когда я поступал в университет, надо было писать сочинение. Это всегда был самый сложный экзамен, по нему шел самый большой отсев. И вдруг выпадает тема «Маяковский поэт-летописец эпохи». А мы в школьном театре как раз инсценировали поэму Маяковского «Ленин и Октябрь». Я знал эту тему наизусть и был единственным, кто написал на пятерку… Поэтому всем я хотел бы действительно пожелать того, что от нас не зависит — это удачи», — заключил декан.

В октябре 2019 года исследователи Высшей школы экономики назвали причины списывания во время экзаменов. По их словам, списывание объясняют недостаточной мотивацией к обучению — студенты, для которых получение знаний является приоритетным, реже прибегают к плагиату по сравнению с теми, для кого важнее оценки и демонстрация своих способностей. Исследователи также посетовали на «эволюцию» процесса списывания — если раньше студент автоматически заучивал часть материала при подготовке шпаргалок, то сейчас, когда бумажные подсказки вытеснил интернет, учащимся не требуется прилагать усилий для поиска необходимого ответа.