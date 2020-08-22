Хоккеисты «Ванкувера» со счетом 6:2 разгромили «Сент-Луис» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли и вышли в 1/4 финала.

В составе победителей шайбы забросили Джей Бигл (4′), Антуан Руссель (23′), Трой Стечер (27′), Брок Босер (29′) и Тайлер Мотт (54′, 60′). У проигравших голы в активе Джейдена Шварца (47′, 59′).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев в этой встрече очков не набрал, а Владимир Тарасенко не играл из-за травмы.

Счет в серии до четырех побед стал 4:2 в пользу «Ванкувера», «Сент-Луис», который в прошлом сезоне выиграл Кубок Стэнли, завершил выступления в плей-офф.

Сейчас определились уже все четвертьфиналисты Кубка Стэнли. «Ванкувер» сыграет с «Вегасом», «Колорадо» — с «Далласом», «Филадельфия» — с «Айлендерс», а «Тампа» — с «Бостоном». Второй раунд плей-офф начнется 23 августа.

6️⃣ goals in Game 6️⃣ and the #Canucks advance. @TheProvince Highlights | ▶️ https://t.co/MZTMcGeNJH pic.twitter.com/mQNZujxU8O — Vancouver #Canucks (@Canucks) August 22, 2020

Напомним, что все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной — в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.