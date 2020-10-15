Работу клубов, караоке и ресторанов приостановили в Московской области в ночное время. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья опубликовано на региональном портале в четверг.

» [Приостановить] посещение гражданами с 00:00 по 08:00 по московскому времени зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых в указанные часы оказываются услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий; [приостановить] оказание организациями, в том числе предоставляющими услуги общественного питания, с 00:00 по 08:00 по московскому времени в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) услуг по организации и проведению развлекательных мероприятий», — говорится в документе.

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Отмечается, что под развлекательными мероприятиями понимается проведение танцев, организация караоке и подобных мероприятий.