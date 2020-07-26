Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с жителями заявил, что суд над бывшим главой региона Сергеем Фургалом должен проходить в открытом режиме.

«Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать», — сказал политик.

Кроме того, он посчитал бы справедливым, если суд пройдет в Хабаровске, однако напомнил, что не ему решать такие вопросы.

Фургала обвиняют в организации убийств в 2004-2005 годах. Если приговор вынесут до конца года, то бывшему губернатору грозит пожизненный срок. Своей вины он не признал.