Дефолт не имеет ничего общего с «реальностью», поскольку он объявляется по желанию Центробанка, заявил «Царьграду» экономист Михаил Хазин. По его словам, «черный август» 1998 года подготавливали заранее в интересах российских олигархов.

Аналитик назвал дефолт 98-го года «абсолютно рукотворным», который был «целенаправленно» подготовлен. К «черному августу», уверяет Хазин, привело выкачивание бюджетных средств на запад, в результате чего обогатились многие либеральные олигархи.

«Он (дефолт) был абсолютно предсказуем, его можно было ещё летом 97-го года предотвратить. Но они не дали этого сделать», — заявил аналитик.

При этом, по мнению Хазина, в конце прошлого столетия было объявлено два дефолта: банковский, которого «избежать было нельзя», и «суверенный», как попытка ликвидировать независимую часть бизнеса.

Оценивая сложившуюся экономическую ситуацию в стране, аналитик приходит к выводу, что в настоящее время дефолт «не готовят». Однако, резюмирует эксперт, его объявят или «попытаются объявить», когда того «захочет» Центробанк.