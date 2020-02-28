СПОРТ

Дефицитный товар: в НХЛ столкнулись с нехваткой клюшек из-за коронавируса

15:54 28/02/2020

Проблема коронавируса коснулась североамериканского хоккея. Команды потеряли возможность закупать в Китае клюшки, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Александр Бриус.

Китайцы делают 75 процентов клюшек, которыми играют североамериканские хоккеисты. И лишь четверть производится в США и Мексике.

Клюшки в дефиците. В некоторых хоккейных командах США и Канады появилось негласное правило – как можно бережней относиться к своему инвентарю.

Вот один из последних примеров. После пропущенного буллита голкипер команды «Колорадо Эвеланш» Павел Францоуз со злости разбил свою клюшку о штангу ворот. За этот поступок вратарь получил серьезный нагоняй от тренерского штаба. Дело в том, что китайские фабрики, выпускающие хоккейные клюшки, временно закрыты, и теперь появилась новая головная боль – попытаться сэкономить дефицитный инвентарь до конца сезона.

Горячие сердца следж-хоккея: как спорт научил детей с инвалидностью не чувствовать себя изгоями«Я сказал своим парням: прошу вас, не лупите клюшками, когда вы не в настроении. Попытайтесь успокоиться. Или вымещайте злость другим способом. Например, топайте ногами», – отметил экипировщик команды Ричард Крауз.

Обычно клубы приобретают определенное количество клюшек на каждого хоккеиста. В случае если их не хватит – докупают еще. Но так было раньше. Теперь же дополнительных закупок не предвидится.

Известно, что хоккеисты любят дарить клюшки своим персональным фанатам, но сейчас игроки вынуждены отказывать в сувенирах. Однако 11-летний болельщик клуба «Миннесота Уайлд» пошел на хитрость.

Мальчик предложил своему кумиру Кевину Фиале разыграть заветную клюшку на камень, ножницы, бумагу. Хоккеист не смог отказать своему юному поклоннику, но удача была не на его стороне. В итоге Фиале пришлось расстаться со своей клюшкой.

В завершение – любопытная статистика. В среднем клуб НХЛ использует за регулярный чемпионат 5000 клюшек. Если поделить эту цифру на количество матчей и хоккеистов в составе каждой из команд, то получится, что игроку требуются 2-3 клюшки на каждый матч в НХЛ.





Александр Бриус