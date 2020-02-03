Дефицит врачей по профилю «онкология» в российских поликлиниках составляет порядка 2 тыс. человек. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

«По данным Министерства здравоохранения РФ, на сегодняшний день отмечается дефицит врачей-онкологов в поликлиниках — 1 тыс. 987 человек», — сказал он.

Каприн отметил, что наиболее онкологами обеспечены Москва и Санкт-Петербург, нехватка таких специалистах больше всего отмечается в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральном округах.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.

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