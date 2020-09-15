В 2021 году дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) возрастет до максимума за пять лет. Однако, согласно проекту бюджета до 2023 года, дефицит фонда будет покрыт его накоплениями.

Ожидаемый дефицит бюджета ПФР в 2021 году составит до 295 млрд рублей.

«Это будет крупнейший показатель с 2015 года, когда дефицит достиг 543,7 млрд рублей», — пишет РБК.

На это повлияли антикризисные меры правительства по поддержке бизнеса во время пандемии, которые было решено закрепить бессрочно. Планируется покрыть дефицит за счет использования остатков средств Пенсионного фонда на счетах Казначейства — 335 млрд рублей.

Согласно проекту бюджета ПФР, в 2021 году трансферт из федерального бюджета в фонд составит 3,53 трлн рублей и сформирует 38% всех доходов фонда. Однако заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев предупреждает, что из-за своей несбалансированности пенсионная система всегда будет нуждаться во внешней подпитке.

Ранее стало известно, что в 2021 пенсии в России вырастут на 6,3%. В результате среднегодовой размер выплат увеличится до 17 443 рублей, напоминает «Утро.ру». Вместе с тем выяснилось, что с 2017 по 2019 год россияне из-за ошибок в пенсионной системе недополучили доплаты к пенсии. В общей сложности недополученная сумма превышает два миллиона рублей, пишет «Дни.ру».