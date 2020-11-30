Деду Морозу в Великий Устюг отправили почти 4 млн писем, передает ТАСС.

«Огромное количество писем приходит мне в вотчину, на сегодняшний день почти 4 млн.. И уже нужно столько подарков приготовить, начинаю с первых дней января готовить подарки», — сказал Дед Мороз.

По его словам, россияне все чаще просят здоровья ему и всем людям на свете. Ранее стало известно, что Дед Мороз из Великого Устюга планирует провести традиционное путешествие по стране в двух форматах. Какие-то города он посетит лично, куда-то он отправит видеообращение, где-то пообщается в рамках прямого включения. 30 ноября Дед Мороз начал свое пятое путешествие по России. Первыми городами на виртуальной карте стали Сыктывкар и Ижевск.