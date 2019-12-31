Дед Мороз завершил предновогоднее путешествие по России, раздав более 200 тонн подарков. Об этом 31 декабря сообщил ТАСС.

«Дедушка объехал в этом году 50 городов, неоднократно побывал в Москве, на «Душевном базаре», зажег огни на новогодней елке. Был на телевизионных съемках, принял участие в двух радиоконференциях <…> участвовал в запуске ракеты «Союз-2.1б» на космодроме Плесецк. Как Дедушка говорит, «старт прошел успешно!», — рассказал агентству пресс-секретарь Деда Мороза Арина Мизгирева.

25 декабря Дед Мороз открыл первую метеостанцию для наблюдений за погодой на высоте более двух тысяч метров в горном районе Архыз. Также волшебник посетил множество детских домов, онкологических центров, больниц, зажег огни на всех елках, где бывал. Новогодние каникулы он будет проводить у себя на вотчине под Великим Устюгом.

Накануне вологодские Деды Морозы провели предновогодний заплыв на байдарках. Пять жителей города Бабаево в костюмах зимних волшебников совершили сплав по реке Копль.