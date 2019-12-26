Мужчина, который исполнял роль Деда Мороза, умер на новогоднем утреннике в одном из детских садов Североморска в Мурманской области. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону.

«Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области в настоящее время проводится процессуальная проверка по данному факту», — рассказали в ведомстве.

В СК подчеркнули, что следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Следственный комитет назначил судебно-медицинскую экспертизу.

По предварительным данным, мужчина умер естественной смертью в возрасте 51 года. Возможно, это было вызвано болезнью сердца или каким-либо другим заболеванием.

18 декабря 2018 года в детском саду в Кемерово скончался заслуженный артист России Валерий Титенко, исполнявший роль Деда Мороза на утреннике. Мужчине стало плохо, он пожаловался на боль в груди. Сотрудники детского сада вызвали скорую помощь, но он умер до ее приезда.