По словам новогоднего волшебника, многие взрослые люди, невзирая на жизненные трудности, сохраняют веру в чудо.

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, о чем его чаще всего просят в канун Нового года.

«Не все просят технику — просят и здоровье для своих мам и пап, бабушек и дедушек… Самая оригинальная (просьба — прим. ред.) — это, наверное, и самая простая: хочу увидеть Деда Мороза, хочу обняться», — приводит РИА Новости слова новогоднего волшебника.

Дед Мороз также вспомнил несколько случаев, показавшихся ему наиболее трогательными. Например, однажды ребенок попросил у него куклу для сестры, новые валенки для дедушки, а для бабушки — «столько яблок, сколько не жалко». Растрогала волшебника и просьба подростка из Алтайского края, занимающегося фигурным катанием, который попросил профессиональные коньки, чтобы достичь успеха в этом виде спорта.

Еще многие взрослые люди, невзирая на жизненные трудности, сохраняют веру в чудо, что не могло остаться незамеченным для Деда Мороза. По его словам, он весьма часто сталкивался с ситуациями, когда «мужчины брутального вида», дождавшись отсутствия посторонних, просили сделать совместную фотографию с новогодним волшебником.

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