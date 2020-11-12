Этот проект придумала замдиректора местного центра соцобслуживания Ольга Сладкова. О таких говорят — им до всего есть дело.

— Это раньше Вичуга была крупным промышленным центром c фабриками и заводами, работающей молодежью. Сегодня это тихий провинциальный городок, население которого в последние годы сократилось почти вдвое. Пенсионеров у нас много, при этом большинство из них очень активные, — рассказывает Ольга.

Дедушкины уроки

— Понял, понял, дай-ка попробую, деда, — нетерпеливо говорит мальчуган. Он и еще один мальчик сидят за столом, на котором установлен бизиборд. С ними — мужчина лет 70, это Станислав Михайлович Скобелев. Неподалеку группа ребят режется в морской бой, с шумом подбивая друг у друга то эсминец, то линкор.

За круглым столом в центре сидит Станислав Васильевич Потапов, похожий на Ричарда Гира. Вокруг него тоже кипит жизнь: вместе с детворой они собирают кукольный домик для будущей театральной постановки.

Семилетний Тимофей вместе с дедом Славой возится с бизибордом, который утыкан розетками, выключателями, кранами и проводками. Мальчик пытается открутить шуруп на выключателе, но у него не получается.

— Тимош, отвертку-то взял совсем не ту. Давай лучше вот эту попробуем, крестовую, вот видишь — у нее крестик на кончике, — объясняет дед со свойственным для ивановской глубинки оканьем.

После того как шуруп поддается, Тимофей показывает его мне и добавляет: «А еще я научился лампочку вкручивать, а недавно помогал дома курятник строить».

Ольга объясняет, что занятия на бизиборде помогают детям осваивать простейшие навыки из жизни взрослого человека: от нехитрых — зашнуровать ботинок или застегнуть молнию, до более сложных — правильно поменять батарейки в часах, выдернуть вилку из розетки, перекрыть водопроводный или газовый кран. Для деда Славы эти уроки — осознание того, что ты кому-то нужен.

Последние несколько лет пенсионер живет в отделении для одиноких стариков, хотя где-то в Крыму и Прибалтике у него есть и дети, и внуки. Когда я спрашиваю о них, он старается уйти от ответа. Понимаю, что тема больная, и оставляю ее. Пенсионер признается, что очень любит детей, поэтому, когда Ольга предложила ему «поработать дедом», он тут же согласился. С тех пор он два-три раза в неделю приходит в центр к «внукам».

В ходе беседы выясняется, что Станислав Михайлович очень красиво поет, и Ольга просит его спеть нам хотя бы куплетик. Пенсионер садится ровнее, расправляет плечи и тихонько затягивает утесовскую «Как много девушек хороших», но на припеве обрывается и говорит: «А знаешь, милая, что больше всего ребятне любится? — Я вопросительно киваю в ответ. — «Баллада о красках» Роберта Рождественского, мы ее на 9 Мая любим петь», — отвечает дед.

Как все начиналось

Проект придумался неожиданно.

— Подходит ко мне однажды один из наших серебряных волонтеров, пенсионер Станислав Васильевич Потапов, и говорит: «Слушай-ка, Оля, а чего это у нас кругом одни женщины? А мы, мужики, что же — вообще неспособные ни на что?» Я у него спрашиваю: «А чего бы вы хотели?» Отвечает: мол, хочу сколотить мужскую команду, которая будет с ребятней деревья сажать, скворечники делать, на лыжах ходить», — рассказывает Ольга.

По ее словам, долго раскачивать дедушек не пришлось. Сначала Потапов привел к Ольге одного товарища, потом второго, третьего — так сформировалась «дедовская» команда. Оставалось лишь распределить между ними зоны ответственности.

— На первом этапе мне было важно понять, какое направление каждый из них готов взять на себя. Ведь один, например, готов с ними футбол до упаду гонять и на лыжах кататься. Другой по состоянию здоровья попросту не потянет все это, но является замечательным рассказчиком и как бывший сотрудник полиции может рассказать детям уйму интересных историй о своей работе. Причем настолько увлекательно, что все сидят с открытыми ртами. Третий всю жизнь работал руками и готов с ребятами паять, строгать, красить, — объясняет Ольга.

У некоторых пенсионеров случились удивительные переквалификации. Например, 68-летний Сергей Васильевич Ситкин, всю жизнь проработавший водителем на местном автокомбинате, но при этом отлично знающий историю родного города, сегодня ведет туристический влог и проводит экскурсии для школьников. А те помогают ему монтировать видеоролики.

— Дети не делают ничего для пожилых людей — не рисуют, не поют, не читают стихи — все это они делают вместе. И пожилые люди счастливы, они ощущают, что нужны кому-то. При этом дети получают внимание со стороны взрослых. Не зря говорят, что с детьми приходит зрелость, а со внуками — вторая молодость, — говорит Ольга.

«Город Чувиль» и гномики

Пенсионера Потапова, того самого, что похож на Ричарда Гира, Ольга называет «универсальным солдатом». Он и в театральных постановках участвует, и деревья сажает на субботниках, и скворечники строит, и даже нормативы ГТО сдает. Всю свою жизнь Станислав Васильевич проработал на фабрике слесарем, а для себя занимался баскетболом, волейболом, лыжами. И сейчас, в 68, он старается поддерживать форму. На вопрос, не ревнуют ли его внуки к другим детям, дед отвечает однозначно: нет.

— У меня двое сыновей и трое внучат: 13, восьми и пяти лет. Моего внимания и любви хватает всем, никто не в обиде, — говорит он.

Потапов рассказывает: этой весной «дедовская» команда вместе с ребятами сделали более 40 домиков для птиц. Скворечники они развесили на деревьях в соседнем сквере, назвав эту территорию «Город Чувиль» — так в Древней Руси назывались глиняные свистульки-уточки.

— Правда, просуществовал наш «город» недолго, — огорчается Станислав Васильевич. — Люди растащили большую часть скворечников, и дети, конечно, расстроились.

Он уверен: современной детворе не хватает позитивных эмоций и движения, ведь большую часть времени они проводят дома за компьютерами и телефонами.

— В прошлый Новый год мы решили пройтись по домам и поздравить с праздником одиноких бабушек, детей-инвалидов и многодетных. Я нарядился Дедом Морозом, а ребятки были моими помощниками — снежинками да гномиками. Мы вместе читали стихи и пели песни. Знали бы вы, сколько радости у них было, сколько новых эмоций! — вспоминает Потапов. — Детишек нужно обязательно приобщать к чему-то душевному и человечному. А все эти их игрушки — роблоксы, майнкрафты — это же кошмар какой-то. Раньше ведь мы воспитывались на русских сказках, я и сам до сих пор наши сказки люблю. Поэтому, когда погода не очень и наши занятия проходят в помещении, мы прямо садимся с детворой кружком и читаем «Морозко».

Единственное, о чем сожалеет Станислав Васильевич, — это о том, что из-за коронавируса этим летом у них не получилось организовать турслет и провести «Зарницу», в которой ребята участвуют с удовольствием.

Без спорта пацан — не пацан

Василию Леонидовичу Комарову — 61, и он самый молодой дед в команде Ольги. Она сразу предупреждает: «Василий хоть и участник проекта, но не очень любит, когда его называют дедом. Предпочитает слово «наставник».

Оно и понятно.

— Спорт всегда был в моей жизни, — говорит Василий Леонидович. — Я как начал с 13 лет им заниматься, так до сих пор остановиться не могу. Люблю теннис, волейбол, штангу, участвую в соревнованиях, сдаю ГТО. Только так, собственным примером, можно привлечь к спорту современных детей, иначе ведь они не поверят тебе.

Много лет Комаров был предпринимателем, а последние пять работает директором местного стадиона «Шаговец» в микрорайоне Гольчиха. У него пятеро детей и пять внуков, самой старшей внучке уже 20 лет. Василий Леонидович пошучивает: «Еще годок-другой — и скоро, наверное, стану прадедом, хотя совсем не ощущаю себя на свой возраст».

По его словам, одна из главных проблем Вичуги — катастрофическая нехватка спортивных площадок для подростков. И чтобы хоть как-то решить проблему, в этом году на стадионе построили футбольное поле с искусственным газоном, общая стоимость которого составила 2,5 млн рублей.

— Эту площадку мы строили без финансовой поддержки со стороны города или области, с финансированием помогли депутаты, предприниматели, ветераны спорта. Спилили и выкорчевали более 30 тополей, подготовили дренаж, основание, купили ворота, поставили ограждение и освещение. Сам искусственный газон нам достался «по наследству» после реконструкции областного стадиона «Локомотив». На днях работы на новом мини-стадионе были завершены, — рассказывает Комаров.

Ольга объясняет мне, что микрорайон Гольчиха, где расположен стадион, издавна считался одним из самых проблемных в части подростковой преступности. Но с тех пор, как там начал работать Василий Леонидович, многое изменилось. Число ребят, вовлеченных в спорт, выросло.

— А каким образом вам удается уговорить их заниматься спортом? — интересуюсь я у Комарова.

— На самом деле это несложно. Многим из них достаточно пару раз прийти с друзьями на тренировку, посмотреть на весь этот процесс — и все, мальчишка наш! С особо бедовыми разговариваем, пытаемся объяснить, что без спорта пацан — не пацан! Для нас главное, чтобы они как можно меньше сидели в своих гаджетах. А спорт лучше всего решает эту задачу. Они два часа побегают на тренировках, мы с ними чай попьем — и все, им уже ничего не нужно, ни компьютеров, ни планшетов, до дома бы добраться и на боковую, — объясняет директор стадиона.

За время работы проекта «Дед плохому не научит» в нем приняли участие более 200 детей. Ольге Сладковой хотелось бы распространить свою идею на весь регион, а то и на Россию: «Проект должен продолжать работать, пока есть те, кто готов строить мосты между поколениями и передавать ребенку уникальный опыт, который ничем нельзя заменить».

Таисия Кириллова