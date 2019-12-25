Полиция составила административные протоколы в отношении двух пенсионерок из Кабардино-Балкарии, устроивших дебош на рейсе Москва–Нальчик, после чего самолет был вынужден сесть в аэропорту Магаса. Об этом говорится в опубликованном 24 декабря, сообщении управления на транспорте МВД России по СКФО.

Накануне телеканал РЕН ТВ сообщил о том, что две пенсионерки устроили дебош на борту самолета. Отмечалось, что одна из женщин отказалась при посадке выполнять требования экипажа воздушного судна, а вторая защищала ее.

Разгневанных женщин смогли привести в чувство только сотрудники полиции.