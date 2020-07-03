Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал украинские власти «дебилами» и заявил, что они привели страну на грань распада и уничтожения. Беседу парламентария с журналистами транслировал канал «112 Украина».

В частности депутат пояснил, что на Украине наблюдается кризис управления в государстве. По его словам, правительство возглавляет «нездоровый» премьер-министр, который не знает, что делать, а президента Владимира Зеленского, по мнению Рабиновича, в последнее время видели «только в кино».

Также политик посетовал, что Евросоюз не включил Украину в список стран, для которых с 1 июля открылась граница, и выразил мнение, что такая ситуация продержится еще долгое время. «Вишенкой на торте» парламентарий назвал дело экс-президента Петра Порошенко, который продолжает оставаться на свободе.

«Надругательство какое-то над страной. Вот эти шароварные дебилы довели нас до того, что мы сегодня реально на грани распада и уничтожения, потому что страна не может выживать, о людях вообще никто не думает», — сказал Рабинович.

Кроме того, он раскритиковал обсуждение в Раде легализации игорного бизнеса в стране, который, как считает депутат, направлен на «грабеж» страны. Помимо этого Рабинович заявил, что власти готовят срыв местных выборов в этом году, «чтобы спасти себя», и выразил мнение, что это «очень и очень плохо кончится».