Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель. Архивное фото

Давление Запада на Сербию после прошедших парламентских выборов по вопросу Косово и во внешней политике вырастет, заявил Mpravda.com глава Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель.

Согласно предварительным результатам прошедших в воскресенье выборов, убедительную победу и около 190 из 250 мандатов в Скупщине (парламенте) страны получает Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича. Глава государства начинал политическую карьеру в СРП, но по итогам голосования его бывшие однопартийцы, сторонники Шешеля, впервые за много лет не преодолели барьер в 3% для вхождения в парламент.

«Ситуация в парламенте, точно, изменится. Там окажутся новые партии, возможно искусственно созданные перед выборами. Для нас главное – чистота голосования», — заявил политик.

«Что касается внешнего давления на Сербию, то оно снова будет расти. Ожидаем этого, в первую очередь, со стороны Германии. По нашей информации немцы готовят резолюцию, согласно которой сербы будут провозглашены народом, совершившим геноцид», — добавил лидер сербских радикалов.

По его словам, подобную резолюцию в 2015 году британцы попытались провести в Совбезе ООН, «но благодаря России и постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину не смогли утвердить документ».

«Мы, сербские радикалы, снова рассчитываем на российскую помощь. Мы поддерживаем любое сближение с РФ и думаем, что это для Сербии единственная историческая альтернатива. Мы также поддерживаем и экономическое сближение с КНР. Но Россия – наш традиционные союзник, на которого можем положиться в самые тяжелые времена… Мы ни в чем не верим ЕС. Что касается США, будущее зависит от того, останется ли президент Дональд Трамп во главе государства», — отметил Шешель.