Актера Михаила Ефремов, устроившего ДТП со смертельным исходом, нужно «поставить на место». Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков.

Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Актер признал свою вину и помещен судом под домашний арест.

«Михаил шел к этому. Человек, который чувствовал свою безнаказанность. И мы все эту безнаказанность развивали. Мы ее формировали», — заявил Эдуард Бояков.

Он назвал общей ответственностью то, что «на постамент» ставятся люди, «которые не обладают духовным авторитетом, интеллектуальными данными».