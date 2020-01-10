Снегопад ожидается в Москве 11 января. За сутки в столице может выпасть до 6 см снега, а по всему Московскому региону утром 12 января максимальная высота снежного покрова вероятно достигнет 5–7 см, сообщается в пятницу, 10 января, на сайте «Метеоновости».

Циклон, который будет быстро смещаться на восток, сформировался в пятницу над Северным морем, у побережья Дании. 11 января после полуночи небольшой снег начнется на территории «новой Москвы», затем зона снегопада затронет и южные округа мегаполиса.

«К утру выпадет 1–2 см снега. Днем 11 января влияние циклона сохранится и в Москве выпадет еще около 2 см снега, на территории «новой Москвы» — 2–4 см», — цитирует сообщение РИАМО.

В течение суток в столичном регионе сохранится отрицательная температура, благодаря чему снег не растает.

В столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, пишет «Москва 24». Действие предупреждения сохранится до утра субботы. Также до 12 января актуально предупреждение, сделанное в связи с гололедицей и выпадением снега.

Ранее в этот же день и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на старый Новый год погода в Москве будет бесснежной, температура в этот день поднимется до 3 градусов тепла.