Дарина Леженина вытащила черную метку и покинула телестройку.

Хотела написать большой и откровенный пост, про то, почему так все получилось, но прошла неделя и желание ворошить прошлое, как-то нет. Поэтому в двух словах… не хватило времени, нормального разговора и немного доверия. Это такие мелочи! Но все складывается, как раз, из таких вот мелочей. Не было изначально прочного фундамента, а без него дом падает. Каждый ответственен только за свои чувства. Поэтому про себя, могу сказать, что любой детектор лжи, как и планировалось через некоторое время, мне было бы пройти легко. Я действительно случайно, на вторую неделю , вытащила чёрную метку. Можно назвать меня unlucky, а можно сказать, что случайности не случайны.