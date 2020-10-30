Бывшая участница телепроекта Дарья Пынзарь, которая является довольно частой посетительницей бьюти-салонов, решила сделать выбор в пользу естественности. Девушка нередко прибегала к процедуре увеличения губ, но теперь она захотела удалить гель, хотя не исключает возможности в дальнейшем снова прибегнуть к увеличению.



Даша намекнула, что не собирается навсегда отказываться от подобных процедур, просто такое было настроение. Возможно, в будущем она снова что-то сделает с губами, но пока 34-летняя не хочет увеличивать объем. Своим подписчикам девушка показала то, как выглядят её губы сейчас. Надо отметить, что после удаления геля губы до сих пор выглядят опухшими, но буквально через пару дней они станут такими, какими были до манипуляций.



Кроме увеличения губ Даша делала и другие операции. Так, она увеличивала грудь, чем была не очень довольна во время второй беременности, потому что пышные объемы было крайне тяжело носить, у девушки болела спина. В прошлом году Даша делала и подтяжку лица, которая ей очень понравилась.