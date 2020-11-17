Данные российских операторов сотовой связи будут использованы при проведении Всероссийской переписи населения в 2021 году.

«Начинаем работать с операторами мобильной связи. У нас идет заключение контракта, эти данные будут использоваться уже на ближайшей переписи в следующем году для оценки численности населения по муниципальным районам и городским округам», — приводит ТАСС слова главы Росстата Павла Малкова.

Малков добавил, что Росстат сейчас завершает разработку концепции использования больших данных сторонних организаций в своей статистике.

Он отметил, что в настоящее время идут эксперименты «с данными кредитных организаций — для анализа уровня доходов граждан и анализа туристических потоков».

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

В некоторых отдаленных и труднодоступных регионах страны она началась 1 октября 2020 года, так как провести перепись в них в короткие сроки невозможно. В частности, перепись началась в одном из районов Хабаровского края.