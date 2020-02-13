В электронную медицинскую карту внесли данные по детской вакцинации. Об этом «РИА Новости» 13 февраля рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, теперь в карте отображаются поставленные ребенку прививки, и после каждой следующей вакцинации родители будут получать соответствующие сообщения на телефон.

В разделе «Вакцинация» отображаются все прививки, которые были сделаны ребенку в городской системе здравоохранения. Эти данные имеют юридический вес, поскольку все они подписаны участковыми врачами, пишет НСН.

Ракова подчеркнула, что оцифровка карт вакцинации детей дает возможность в динамике отслеживать темпы вакцинации и эпидемиологические риски. На данный момент свои электронные карты открыли около 190 тысяч москвичей, из них более 30 тыс. карт — детские, сообщает РИАМО.

Доступ к этой информации есть у врачей поликлиник, но вскоре ее смогут увидеть и врачи скорой помощи, отметила заммэра Москвы. Она не исключила, что в перспективе москвичи смогут загружать в карту анализы, снимки и выписки, сделанные в частных медучреждениях.

Как отмечает сайт aif.ru, доступ к электронной медкарте жители Москвы получили только в 2020 году, раньше ими могли пользоваться только медики. В карте содержится актуальная информация о здоровье пациента, а также история диагностики и лечения. Заводится карта при первом визите в поликлинику, доступ к ней могут получить пациенты старше 15 лет при наличии московского полиса ОМС, пишет «Москва 24». Также доступ предоставляется родителям к картам детей.

Для получения доступа к электронной медицинской карте необходимо заполнить анкету в личном кабинете на портале mos.ru.