Данные из электронных пропусков не используются при рассылке СМС с информацией об электронном голосовании, сообщили Mpravda.com в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Ранее в соцсетях появилась информация, что москвичам стали приходить СМС с приглашением на онлайн-голосование по изменению конституции. Некоторые получатели посчитали, что рассылка могла быть осуществлена на основе данных, ранее указанных при оформлении электронного пропуска во время пропускного режима.

«Рассылка СМС-сообщений с информацией об электронном голосовании никак не связана с системой цифровых пропусков. Персональные данные, которые пользователи указывали при оформлении электронных пропусков, для этого не используются», — отметили в пресс-службе.

В столице запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14.00 21 июня. Проголосовать онлайн могут граждане России, достигшие 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и личный кабинет на портале mos.ru или gosuslugi.ru. Электронное голосование будет проходить с 25 июня по 30 июня.

Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов — Москвы и Нижегородской области.