Исследовательская группа vpnMentor обнаружила в открытом доступе данные более 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-сервисов. Об этом сообщается на сайте организации.

Специалисты выяснили, что на незащищенном сервере находятся данные приложений UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN, включая электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса. Отмечается, что многие приложения насчитывают более миллиона скачиваний в магазинах Google Play и AppStore.

Как рассказали изданию «Коммерсант» опрошенные эксперты, среди этих данных может быть личная информация сотен тысяч россиян, так как VPN-сервисы имеют широкое распространение в России.

При этом эксперты полагают, что пользователи не столкнутся с серьезными проблемами, вместе с тем они допустили, что это может привести к спаму и фишинговым рассылкам.

Ранее эксперты компании Avast, специализирующейся на цифровой безопасности и ПО для защиты, обнаружили в магазине приложений App Store мошеннические VPN-приложения.

Приложения относятся к категории fleeceware — имеют небольшой бесплатный пробный период использования и дальнейшую платную подписку. При этом, если после окончания бесплатного периода пользователь просто удалит это приложение, не отменяя подписку, деньги за его использование продолжат списываться.