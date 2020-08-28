Даниил Сахнов смог добиться от Татьяны Строковой уважения и смирения. Сделать это ему было очень тяжело, но ему удалось образумить возлюбленную и настоять на том, чтобы она взяла его фамилию. Многие не верили, что такое вообще возможно, но Таня пошла на этот шаг. Чтобы этого добиться, молодой человек при каждом удобном случае обсуждал Татьяну, жаловался соседям, коллегам, друзьям и всем окружающим на её ужасный строптивый характер.



При этом Даниил считает вполне нормальным обсуждать свою даму у неё за спиной при любом удобном случае и говорить всем, как ему трудно с ней живётся. Ведущий Андрей Черкасов считает, что Даня просто сомневается в выборе и в своих силах.



Многие зрители и участники замечают, что Татьяне очень сложно держать себя в руках, но в последнее время она во многом идёт на уступки. Сейчас девушка старается замалчивать эмоции, оправдывается за любые слова, способные обидеть любимого, лишь бы свадьба и торжество в Европе состоялось.