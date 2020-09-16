Даниил Сахнов сделал подарок своей возлюбленной Татьяне Строковой, о котором она давно мечтала. Молодой человек преподнёс ей дорогое кольцо с бриллиантом в 18 карат, которое Таня присмотрела ещё несколько месяцев назад. Даниил признался, что ему удалось приобрести украшение гораздо ниже рыночной цены, потому что купил он его не в магазине «Картье», а в ломбарде класса «А».



Заветное кольцо Татьяна увидела ещё давно, до того момента, как Даня сделал ей предложение. Сахнов рассказал, что у него уже было куплено другое кольцо и он боялся, что оно не понравится возлюбленной. К счастью, девушка отреагировала хорошо, но молодой человек всё же решил в дальнейшем подарить ей и то украшение, о котором она мечтала. На днях он пригласил любимую в ресторан и во время ужина открыл коробочку и преподнёс кольцо от «Картье» с бриллиантом в 18 карат. У украшения есть даже паспорт с печатью модного бренда.



Даниил признался своим подписчикам, что в магазине «Картье» такое кольцо стоит около 300 тысяч рублей, а он купил его в ломбарде класса «А» всего за 125 тысяч. Парень рассказал, что не пожалел таких денег на подарок для возлюбленной, ведь она была очень счастлива, а деньги они успеют заработать ещё. Татьяна пообещала молодому человеку, что теперь будет носить оба кольца.