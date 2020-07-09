Даниил Сахнов рассказал о разговоре с отцом Татьяны Строковой.

Отец Тани Строковой негативно настроен по отношению к Сахнову. Теперь уже Дане приходится налаживать общение с родителями своей возлюбленной. Об итогах недавнего разговора с главой семьи Строковых Сахнов рассказал в беседе.

«Сейчас напряжённо всё и натянуто. Я понимаю его претензии и недовольства, каждый бы так себя вёл и жёстче реагировал. Нам нужно время, чтобы отец всё увидел. Нужна личная встреча, ведь раньше мы с ним прекрасно ладили и очень много проводили времени вместе. Хочу вернуть то общение и сделать его ещё лучше».

Таня считает, что её папа остынет, как только увидит их гармоничные отношения с Даней.