Совсем недавно в сети появилась информация о том, что возлюбленная Даниила Сахнова Татьяна беременна. Молодой человек решил прокомментировать эту информацию и рассказал, когда на самом деле они с невестой собираются обзавестись наследниками. Бывший участник подметил, что сейчас в их отношениях с Татьяной Строковой воцарилась гармония и наступил настоящий расцвет.



Даниил поспешил пояснить, что они с любимой собираются становиться родителями, но гораздо позже, а не сейчас. Возможно, беременность наступит через год или два, а пока что влюбленные хотят самореализоваться, встать на ноги, добиться поставленных целей, сыграть свадьбу и тогда уже рожать детей.



Кстати, бракосочетание Даня с Таней хотят провести в июле следующего года. Пока что с местом ребята не определились. Они собирались сыграть свадьбу в Европе, но могут и передумать, выбрав Москву. Даниил добавил, что сейчас у них с Татьяной прекрасные отношения, они показывают подписчикам, как трепетно относятся друг к другу и гордятся, что сумели измениться и начать ценить свою пару.