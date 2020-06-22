Недавно стало известно, что Даниил Сахнов и Татьяна Строкова воссоединились. Случайно встретившись у Юлии Ефременковой, ребята поняли, что все еще не остыли друг к другу, не смогли сдержать страсти и приняли решение о возобновлении романа. В скором времени Даня переехал на съемную квартиру Тани в Москве.



Правда, не все рады этому событию. К примеру, отец Тани выступил против ее примирения с Сахновым, а мама девушки хоть и не стала критиковать решение дочери, но тоже не поддержала ее. Но Строкова уверена, что сможет убедить родителей в правильности своего решения.



Родители же Дани поддержали сына и рады тому, что ему удалось спасти свою любовь. Сейчас ребята раздумывают над тем, в каком формате они продолжат свой роман и вернутся ли на поляну, поскольку не уверены в своем желании развивать свои отношения под прицелом телекамер.