Даниил Сахнов признался, что они с Татьяной Строковой боялись возвращаться на проект.

Даниил Сахнов и Татьяна Строкова вернулись на телепроект ДОМ-2. Ребята долго сомневались: стоит ли им вернуться или выстраивать свои отношения и дальше за периметром.

«За периметром мы жили, и было всё прекрасно. Мы по своим делам двигались, проводили друг с другом время, кайфовали, гуляли, наслаждались всем и боялись, что если мы вернёмся в периметр, то появятся какие-то ссоры, конфликтные ситуации. Этого мы не хотели, боялись того, что будут провокации, из-за которых мы будем ссориться. Долго очень думали, неделю мы размышляли – как быть, что делать? Решили попробовать, а если начнётся что-то такое в периметре, поговорим с ведущими и уйдём. Но планы у нас тут грандиозные», – рассказал Даня в интервью.

Как встретил ребят коллектив и о каких планах идёт речь, смотрите в эфире!