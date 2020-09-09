Даниил Сахнов и Татьяна Строкова объяснили, почему столько времени не комментировали свой уход.

ПОЧЕМУ САХНОВ И СТРОКОВА НЕ КОММЕНТИРОВАЛИ СВОЙ УХОД С ПРОЕКТА?

Даниил Сахнов и Татьяна Строкова не комментировали свой уход с проекта. Ребятам не понравилось, как проводил их коллектив и ведущие.

«В глубине души я ждала, что нас проводят по-человечески. Мы не жалеем, что ушли, сейчас новые правила, и на ССЛ происходят лютые ссоры и скандалы», – поделилась своими переживаниями Строкова.

«Мы представляли это по-другому. Люблю проект, безумно тепло отношусь ко всем его сотрудникам, а их очень много, они стали мне родными за эти два года, и я, наверное, ждал каких-то тёплых слов. Но услышали какую-то недовольную негативную речь из уст Влада. Знаю, что это не слова Влада, но было, честно, неприятно. Типа расстанетесь, куда идёте, что ты там делать будешь, ничего не получится. Посыл был таков. Единственное позитивное было только «мы счастливы». Ну и на этом спасибо, конечно», – написал Сахнов.

Ребята считают, что вовремя покинули проект, ведь сейчас там развернулась нешуточная борьба.

К слову, после ухода с проекта Даня и Таня сдружились с семьёй Дмитренко. Ведь те пустили их пожить в свою съёмную квартиру.

«Ко мне подошёл Дима, услышал, что я ищу квартиру, и предложил помочь. Они с Олей на тот момент ещё не сдали свою квартиру и предложили нам с Таней пожить первое время в этой квартире, пока не найдём другую. Мы все вместе поехали вечером на эту квартиру вместе с детишками, надолго засели там с ребятами и очень много болтали. Ребята открылись для нас абсолютно с другой стороны. Мы стали о них гораздо лучшего мнения и абсолютно иначе начали к ним относиться. И эта ситуация нас с ними очень сблизила! Теперь ждём их в гости уже в нашей квартире, но они пока всё не могут до нас доехать», – рассказал Сахнов.