Даниил Сахнов назвал Милену Безбородову предательницей.

Единственным участником проекта, с кем поддерживала связь Милена после своего ухода, был Даниил Сахнов. Но стоило Дане помириться с Татьяной, как дружбе пришёл конец. О причинах конфликта участник ССЛ рассказал в беседе.

«Для меня Милена – предатель и абсолютно неблагодарный человек. Если она не поменяет своё поведение, то у неё вообще никогда друзей не будет. Когда она рассталась с Лешей, я забивал на все свои дела, по три часа и до пяти утра с ней общался, поддерживал. Постоянно писал ей, переживал за неё, интересовался.

Когда мы помирились с Таней, Милена начала мне названивать, я был в тот момент в дороге, а на телефоне работал навигатор. Мне пришлось много раз её скинуть. Потом я поднял трубку, она попросила рассказать, я ей открыл душу, но попросил оставить это всё между нами. На тот момент я сам ещё до конца не осознавал, что происходит в наших отношениях с Таней. Прошёл всего час, она вышла в прямой эфир и всё это рассказала подписчикам».

Поступок девушки настолько оскорбил Сахнова, что он тут же решил оборвать все связи с Миленой. Оказалось, что экс-участнице не особо и нужна была дружба с Даниилом.

«Она высмеивала наше примирение, оскорбляла Таню. Я ей тут же записал голосовое, что общаться после такого я с ней не буду. Она ответила, что ей вообще плевать на меня, без меня она, типа, и так отлично проживёт. По мне, она поступила как конченый человек, как предатель. Она не ценит людей», – резюмировал Сахнов.