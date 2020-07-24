Даниил Сахнов заверил поклонников проекта в том, что она по-прежнему любит Татьяну Строкову.

Пропал трепет

Говорят, что я у меня не такие горящие глаза, как были раньше, якобы настрой стал более потухший. Нет, это больше сравнивают с тем временем, когда делал свидания, пытался Таню расположить. Сейчас я тоже что-то придумываю, но не бегаю и стал спокойнее. Мы все в отношениях становимся спокойнее, у меня настрой создать семью и дальше двигаться по-жизни. Я люблю Таню также, как любил, где-то даже может быть сильнее. Раньше я чувствовал себя юношей, а сейчас стал более взрослым.