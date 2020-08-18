На днях Даниил Сахнов сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Татьяне Строковой. Поклонники пары были им очень разочарованы, отметив, что всё было сделано банально и по-обычному, а они ожидали гораздо большего размаха или чего-то экстраординарного. На такие замечания молодой человек ответил оправданием, что делал предложение не для зрителей, участников или фанатов, а только для своей любимой девушки.



По словам Дани, он спланировал всё заранее и для него всё получилось именно так, как он и хотел. Ещё за месяц до своего дня рождения он мечтал, что сделает предложение именно в этот день. Заказав столик на двоих, музыканта со скрипкой и романтический ужин, Даниил пригласил свою любимую на танец. Через пару тактов он опустился перед Таней на колено, протянул кольцо и попросил девушку стать его женой. Татьяна расплакалась и ответила согласием. Танец они продолжили уже в качестве жениха и невесты.



Поклонники пары были разочарованы традиционным предложением. Даниил Сахнов рассказал, что не стремился произвести впечатление на окружающих, для него это был серьёзный шаг и он сделал всё именно так, как хотел сам. Для него и Тани это было волшебно, как они и мечтали.