Даниил Сахнов поведал о причинах их скоропалительного ухода с телестройки.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ПРОЕКТ✅

Долго думали и сомневались. В итоге переговорили с руководством и решили вернуться, но на ССЛ.

Сказать честно, по себе я чувствовал, что все, я перерос и мне нужно идти дальше. Ежедневно, несмотря на все комфортные условия, что создаёт проект, мне было дискомфортно. Вечно из-за этого не было настроения и ощущения счастливой жизни. Я понимал, что нахожусь не там, где должен был находиться.

За все это время много раз порывался уйти, но все время останавливали и находили причины остаться там. Настраивались, бодрили друг друга, что давай ещё побудем, хотя бы до сентября.

После каждого общения с руководством, я понимал, что от нас чего-то ждут, что мы им дать не можем. От этого было ещё более дискомфортно.

Я поставил себе цель, уйти как сделаю предложение. Уговорили остаться. Поставил цель уйти 20 августа (в день, когда я пришёл на проект в 2018 году), так же уговорили. Договорились, что числа 10 сентября скажем, остаёмся или уходим.

Ну и вот состоялся разговор об отпуске, в котором немного наши интересы разошлись. Мы сказали, что уходим, нам сразу же сказали, что в субботу нас проводят. Но на следующий день сказали, что «красивые» проводы будут в пятницу, и мы уйдём в пятницу. (О проводах чуть ниже расскажу)

Поэтому как-то получилось спонтанно, мы особо и не успели подготовиться нормально. Пока искали квартиру в беготне, разбили машину. Времени на поиск квартиры было очень мало, потому что нас отпускали только после семейного совета около 18 часов. Мы теряли все самые хорошие варианты квартир, не успевали снять, плюс понимали, что уход 29 числа, 31 день рождения Тани, а 1го утром прилетают мои родители. А квартиры нет.

Было настолько много дел, что не успевали грустить, но когда подошёл прощаться Черкасов, честно, я прослезился. Мне очень грустно было с ним прощаться. Об этом я ещё расскажу чуть позже.

В общем, за день до нашего ухода у нас даже не было квартиры!!! И тут ко мне подходит….

Продолжение будет в следующем посте, так как в этом вся история не помещается 😔😔😔